TORANO NUOVO, AL VIA I LAVORI AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CONTRADA FRANILE

Hanno preso avvio i lavori di Rigenerazione dell’impianto sportivo “V. De Amicis”, con implementazione della multidisciplinarità sportiva ed efficientamento energetico della struttura adibita a spogliatoio.

L’opera, i cui lavori sono eseguiti dalla ditta Sistem.Co.I Srl con sede in Roma, è stata finanziata con fondi ottenuti dal Comune di Torano Nuovo attraverso la partecipazione al Progetto “Sport e Periferie 2022”, nell’ambito del quale l’Ente – unico vincitore in Provincia di Teramo nell’annualità del bando del Dipartimento per lo Sport – ha ottenuto il finanziamento per l’intera somma richiesta, pari ad Euro 400.000,00 e ha compartecipato – requisito stabilito dal bando stesso – per una somma di Euro 150.000.

“Grande soddisfazione vedere avviati i lavori” commenta la Sindaca Anna Ciammariconi. “L’opera è frutto dell’impegno e della perseveranza dell’Amministrazione comunale, che sin dall’inizio ha fortemente creduto in questo progetto al fine di consegnare ai toranesi e, soprattutto, ai giovani concittadini spazi rigenerati ed idonei allo svolgimento delle attività sportive. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione tutta, ai professionisti coinvolti e al progettista dell’opera, Geom. Lorenzo Modesti, agli Uffici comunali che hanno seguito l’iter amministrativo, in specie al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Alfredo Di Martino”.

“Un ammontare complessivo di 550 mila Euro destinato ad essere impiegato – spiega il Vicesindaco Piergiacomo Cosenza, con delega ai lavori pubblici – in interventi alla struttura adibita a spogliatoio con realizzazione di sistema di isolamento termico a cappotto esterno, sostituzione degli infissi, realizzazione di isolamento in copertura, realizzazione di impianto solare termico e nuova distribuzione interna degli ambienti; nella realizzazione di un campo polifunzionale per la pratica di diverse discipline tra cui calcetto, pallavolo, tennis e pallacanestro; nei lavori sul campo da calcio ad 11 con realizzazione di nuovo sistema di drenaggio, realizzazione di impianto di irrigazione e di nuovo manto di gioco in erba naturale”.

“Un’importante opera pubblica – conclude la Sindaca – e una risposta concreta e tangibile alle esigenze di quanti potranno utilizzare in futuro impianti rinnovati, con spazi efficientati ed aree potenziate, dedicate alla pratica sportiva, attraverso la multidisciplinarità, pensando anche a ragazze/i della nostra Scuola”.