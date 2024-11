FOTO-VIDEO/ CAMILLO D'ANGELO CONTRO D'ALBERTO: "SONO STUFO DI ASPETTARE DA OLTRE UN ANNO E MEZZO I TEMPI DEL COMUNE", SCUOLA JOLLY ALLA D'ALESSANDRO E IL TRASFERIMENTO DELLA ELEMENTARE TERAMO 4?

Degli anni persi in attesa di una risposta che ancora non arriva è stanco il presidente della ProvinciA CAMILLO D'ANGELO che non le manda a dire ma gliele suona davanti alla telecamera al Sindaco di Teramo che vive nella tranquillità da oramai otto anni senza mai avere il coraggio di assumere decisioni. Parliamo della scuola Jolly che D'Angelo farà sopra al campetto della scuola D'Alessandro e del trasferimento dei bambini della Falcone-Borsellino (Teramo 4) che devono lasciare i locali per ospitare gli studenti del Liceo Artistico. "Aspetto che il Sindaco mi risponda da oltre un anno e mezzo". I tempi dell'attesa sono finiti perchè si è in emergenza scolastica dopo il sequestro del Delfico e a proposito di sequestro, la Provincia ancora non depositato la richiesta di dissequestro perchè dovranno essere svolti dal pool di tecnici altri sondaggi tecnici nella scuola e ci vorrà ancora del tempo.