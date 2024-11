BIGLIETTO UNICO, D’ANNUNTIIS RISPONDE A D’AMICO: “POCHI MESI VOLEVI TUTTO GRATIS… E ADESSO…”

"Apprendiamo dalla stampa di una proposta di legge del centrosinistra sull’introduzione del biglietto unico regionale a tariffa fissa a validità giornaliera. Prendiamo atto di come nello spazio di 6 mesi abbiano cambiato idea, passando dallo slogan 'trasporto gratuito per tutti' a quello 'biglietto giornaliero unico per tutti' e aspettiamo di conoscere le soluzioni proposte da parte di chi ha già governato la TUA e il TPL regionale per anni, con i risultati sotto gli occhi di tutti.

L'integrazione su base regionale ipotizzata con costo del biglietti a 1,40 per qualunque tipo di spostamento ha un costo, come compensazione per le aziende, non calcolabile senza uno studio approfondito, ma certamente di milioni di euro.

Inoltre tecnicamente va individuato un sistema di rendicontazione di detto biglietto unico da parte di oltre 40 aziende di trasporto.

La Regione Abruzzo sta già lavorando sia su queste ipotesi sia sul servizio a chiamata, quale possibile soluzione al problema del trasporto pubblico nelle aree interne.

Siamo aperti al confronto su tutte le proposte sempre che non siano strumentali e già ritenute inidonee dai cittadini abruzzesi". Lo ha dichiarato l'assessore regionale ai trasporti, Umberto D’Annuntiis.