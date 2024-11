CONSIGLIO / IL COMUNE VALUTA DUE AREE PER LA SCUOLA COI MUSP, MA ESCLUDE IL VECCHIO STADIO, LA MINORANZA VOTA CONTRO

Un Consiglio straordinario… con un finale ordinario. O meglio: prevedibile. A maggioranza, infatti, il Comune identifica due possibili aree per la realizzazione dei musp: quella sul lungofiume a ridosso della D’Alessandro e quella sul piano a raso di piazzale San Francesco, tra il McDonald’s e il distributore di benzina. Due aree, sulle quali gli uffici dovranno adesso effettuare tutte le verifiche, per stabilire se e come si possa realizzare la nuova scuola. Una valutazione sulle due aree, dunque, che mira ad identificare una possibile soluzione, che ricomprenda l’una o tutte e due le aree. “Una prima proposta - ha chiarito Andrea Core (gruppo misto)- che non vuole essere esclusiva, ma va considerata una prima proposta, all’esito della verifica della quale si deciderà come procedere”. Una proposta “fuori luogo” l’ha definita invece Mario Cozzi (Forza Italia), perché non discussa, non valutata e non analizzata, ma calata in Consiglio, mentre “Ben più utile sarebbe stata l’area del Vecchio Stadio, che il Comune nega perché c’è già un altro progetto… ma anche la Prefettura ha rinunciato al suo trasloco, quindi non si capisce perché non si possa usare quell’area, che è naturalmente la più vicina e più ampia… ma questo la maggioranza non lo vuole fare…”. Niente Stadio, dunque, niente voto della Minorabza, si va sulle due aree identificate. In merito al rientro, invece, il Presidente della Provincia ha detto che, qualora arrivasse il dissequestro, si potrebbe valutare la possibilità di lavorare per moduli. Il Delfico ha tre ingressi, potrebbero diventare tre “moduli” per effettuare i lavori in un modulo, mentre i ragazzi rientrano a scuola negli altri due. Ma è solo una possibilitàX alll stato attuale.