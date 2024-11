VIDEO/ IL SINDACO FERRETTI ALLA MINORANZA: "NON E' VERO CHE NON RISPONDO ALLE INTERROGAZIONI"

Il Sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti è stato recentemente accusato dalla minoranza di non aver risposto alle interrogazioni nell'ultimo consiglio comunale: "non è vero - replica il primo cittadino- me ne hanno inoltrate oltre 20 solo ad un paio non ho ancora risposto. Lo farò lunedi".