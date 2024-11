VIDEO-FOTO/ LA MACROAREA 5 MOBILITA L'AMMINISTRAZIONE D'ALBERTO, AI RAGGI X: ZTL, PARCHEGGI, SCUOLE FUORI DAL CENTRO STORICO, CENTRO STORICO MORTO, ASFALTI E MOVIDA

Nell’Auditorium di Santa Maria a Bitetto si è svolta l’Assemblea dei cittadini residenti. Tra gli argomenti: la proposta di soluzione per il problema transito, sosta e parcheggi residenti in centro (individuazione di una viabilità principale, zone Z.T.L., stalli a tempo e bus navetta dai parcheggi principali esterni al centro della città); Fabio Cioschi ha proposto un piano urbano avanzato che suddivide la macroarea 5 in 5 Ztl e ripropone stalli liberi/a tempo e in una viabilità aperta, individuando nuove zone di sosta per esempio nell'ex carcere di piazza Sant'Agostino. Proposta accolta e votata dai residenti e dall'assessore Filipponi che ha dettagliato sulle nuove ZTL proposte stasera e sui controlli nei dehors cittadini alcuni non in regola come sta venendo alla luce grazie ad una indagine condotta dal consigliere Luca Pilotti.

La richiesta di accesso civico agli atti della ricostruzione edifici pubblici per verificare lo stato della programmazione e la relativa tempistica di attuazione, anche alla luce del recente sequestro del Liceo Melchiorre Delfico; chiesto anche maggiore controllo in relazione alla “movida” notturna (orari e intensità del volume della musica, vendita di alcolici a minorenni, verifica degli spazi utilizzati dagli esercizi sul suolo pubblico); il Piano asfalti e tempistiche con richiesta all’Amministrazione della destinazione fondi determinati. Momenti di imbarazzo dichiarato da parte dell'assessore Di Marcantonio che si è studiato la favoletta della tempistica della scuola San Giuseppe e della Savini.

Altro tema sono stati i cantieri a causa dei quali su corso San Giorno sta cambiando il solito passeggio nel centro, rendendo contrariamente a quanto sempre accaduto il Corso vecchio più frequentanto perchè ad oggi rusultante meno sovraccaricato. Controlli sulla movida e sul suolo pubblico, movida importante per rivivacizzare la citta ma nei limiti del consentito

Sollevata la questione del Delfico, fondamentale per il tessuto cittadino centrale, che suscita altrettanto sdegno insicurezza e indignazione nei confronti dell'amministrazione comunale sulla gestione/congestione della citta.

Critiche arrivano sulle modalità della votazione delle Macroaree alla quale non possono accedere i commercianti da parte del consigliere comunale Alessio D'Egidio presente in riunione con altri esponenti dell'amministrazione.