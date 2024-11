NOTARESCO CALCIO/ IL SINDACO BACCHETTA I TIFOSI E A DI BATTISTA DIMISSIONARIO DICE: "NOTARESCO HA BISOGNO DI TE"

Dopo quanto accaduto nella dodicesima partita di campionato disputata al V.Savini, sono enormemente dispiaciuto , per l’atteggiamento avuto da parte di alcuni componenti della tifoseria,nei confronti del Presidente Di Battista.

Prima di essere presidente è un essere umano, una persona che per la sua forte passione nel calcio ha scelto di sposare questo progetto,impiegando tempo e denaro, lo ringrazio per quanto svolto finora insieme al suo staff, ed è per questo che spero abbia un ripensamento nell’abbandono della presidenza della società, la città di Notaresco ha bisogno di lui!

La società ha sicuramente bisogno di aprire le porte ai nostri imprenditori pertanto mi unisco all’appello svolto dal presidente, spero che si crei sinergia ed unione per portare al termine nei migliori dei modi la stagione calcistica 2024/2025!. E' quanto dichiara il sindaco di Notaresco Toni Di Gianvittorio.