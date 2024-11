INTERROGAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO FOSSO PAGLIARE IN LOC. S. LUCIA E SISTEMA RACCOLTA ACQUE METEORICHE DELLA ROTATORIA

“Un’interrogazione”,esordisce la Consigliera Comunale Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, “percapire perché i lavori di adeguamento idraulico del Fosso Pagliare in loc. S. Lucia e di potenziamento del sistema di raccolta acque meteoriche della rotatoria, con un costo complessivo 1 mln di euro, non partono da oltre tre anni dall’aggiudicazione, con il problema degli allagamenti sempre più incombente anche per i cambiamenti climatici cui stiamo assistendo soprattutto negli ultimi tempi.

Lavori aggiudicatialla G. M. Costruzioni s.r.l. con atto del 6.8.2021 per l’importo di € 612.957,50, al netto del ribasso d’asta del 15,95% , oltre iva, di fatto mai partiti, ma, sospesi dal direttore dei lavori nel mese di aprile 2023!

Con l’interrogazione abbiamo posto precise domande all’amministrazione comunale, in un’ottica di corretta

informazione al Consiglio sui lavori che, nel 2021, hanno ricevuto un finanziamento cospicuo con i fondi della legge di bilancio 2018 e che, a prescindere dagli annunci e dai cartelli pre-elettorali, ancora non partono.

Abbiamo chiesto l’esito della richiesta formulata all’ANAS AQnel mese di ottobre 2023 per ottenere ilnulla-osta all’attraversamento sotterraneo della SS 150 con un condotto circolaree con spostamento, rispetto alla soluzione di progetto, di circa 50 mt. più a valle al km. 6+315

Abbiamo chiesto anche della collocazione di un cartello nel “cantiere fantasma”, qualche giorno prima delle elezioni regionali del 10.3.2024, chea ben vedere, non indica, come dovrebbe e come troviamo in tutti i cartelli di lavori pubblici, la fonte di finanziamento, la delibera di approvazione del progetto, gli estremi dell’atto di aggiudicazione lavori, gli estremi del contratto, la data di inizio lavori, la data di fine lavori prevista nel cronoprogramma, i sub appalti, se ci sono, ma, si limita a riportare una foto che colora la zona di intervento, l’importo di aggiudicazione e pochi dati ancora.

Vedremo in consiglio quali saranno le risposte e, soprattutto, quando davvero potranno iniziare i lavori per questo adeguamento idraulico a S. Lucia; una terra di confine gridano i cittadini, troppe volte lasciata al suo destino ma, vivaddio, quando c’è un finanziamento così importante, peraltro ottenuto non per merito dell’amministrazione Nugnes, che si portino avanti con speditezza le opere progettate, risolvendo le problematiche che s’incontrano strada facendoe senza utilizzare cartelli che rappresentano solo fumo negli occhi per i cittadini. Come ho già ho avuto modo di sottolineare”, conclude la consigliera, “se questa è la svolta allora sembra che abbia preso proprio una direzione sbagliata”.

Gruppo consiliare Liberi Progressisti

M5S

Europa Verde

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa