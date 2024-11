VIDEO / CASO DELFICO - TRE “SENTIERI PER LA SCUOLA JOLLY”, MA SI TEME LA SCOMPARSA DEL LICEO EUROPEO

Nuova riunione in Provincia, sulla sorte del Delfico, un “punto della situazione” di famiglie, studenti e docenti con presidente D’Angelo. Nel corso della prossima settimana sarà presentata l’istanza per il dissequestro alla Procura, e si attende il permesso di costruzione del Comune, per avviare i lavori della scuola Jolly alla D’Alessandro, per raggiungere la quale saranno realizzati tre percorsi pedonali. La scuola Jolly dovrebbe essere pronta a settembre. Intanto, si cerca di gestire le criticità, come la mensa e l’alloggio dei convittori, mentre per i trasporti la situazione sembra migliorata. Una nota negativa: questa situazione preoccupa per le iscrizioni future, tanto che c’è chi teme la scomparsa del Liceo Europeo, proprio per mancanza di iscrizioni.