IL COMUNE DI SILVI PARTECIPA ALLA 41ESIMA ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'ANCI CON IL SINDACO SCORDELLA

Il Comune di Silvi ha partecipato alla 41^ Assemblea nazionale dell’ANCI con una delegazione composta dal sindaco Andrea Scordella, dal presidente del Consiglio comunale Fabrizio Valloscura e dal consigliere comunale Vincenzo Caruso. “Quella di quest’anno – ha dichiarato il sindaco Scordella - è un’Assemblea nazionale di grandissimo rilievo politico che si conferma come il principale punto di riferimento per chi sostiene la pubblica amministrazione nella progettazione e nella costruzione delle città del futuro. Uno spazio privilegiato di dialogo tra istituzioni, aziende e Comuni di tutta Italia. I temi che hanno suscitato interesse e registrato un’amplissima convergenza tra i partecipanti sono la coesione territoriale e sociale, l’importanza del ruolo dei Comuni, della loro autonomia, delle loro funzioni e della collaborazione tra istituzioni. In questa ottica, da tutti è stata sottolineata la opportunità di mettere mano alla riforma del Testo Unico degli Enti Locali che, nei 50 anni di vigenza, ha subito una serie di modifiche non sempre innestate organicamente tra di loro. La riforma del TUEL – ha evidenziato il sindaco Scordella – è una esigenza proprio in virtù del ruolo centrale che i Comuni svolgono sotto il profilo amministrativo e in ragione del contributo che offrono per lo sviluppo economico dell’Italia”. Andrea Scordella è stato anche il delegato ANCI Abruzzo a votare per l’elezione del nuovo presidente nazionale Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.