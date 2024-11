ATRI/ IL COMUNE PREMIA L'HADRANUS CALCIO

Nella giornata di oggi nel Palazzo Ducale di Atri è avvenuta la cerimonia di premiazione dell'Hadranus Calcio, per la promozione nel campionato di Prima Categoria ottenuta nella scorsa stagione sportiva, con la consegna di una targa celebrativa da parte dell'Amministrazione Comunale rappresentata dal Vice Sindaco Domenico Felicione e l'Assessora allo Sport Federica Rompicapo.

La consegna della targa all'Hadranus si inserisce nell'ambito delle iniziative portate avanti dall'Assessorato allo Sport per la valorizzazione dell'associazionismo sportivo locale attraverso il riconoscimento dei meriti sportivi di tutte le società sportive che nella precedente stagione hanno ottenuto la promozione nei rispettivi campionati come la Pallavolo Atri, l'Hadranus e il Casoli Calcio che sarà la prossima società sportiva a essere premiata.