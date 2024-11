POLITICA/ ELVEZIO ZUNICA NUOVO PRESIDENTE PROVINCIALE DI ITALIA VIVA

Elvezio Zunica, 40 anni, ingegnere, di Sant'Egidio è il nuovo presidente provinciale di Italia Viva della Provincia di Teramo. Ad annunciarlo il presidente regionale di Italia Viva Abruzzo Camillo D'Alessandro.

" Sono molto contento dell'impegno di Elvezio alla guida di Italia Viva in Provincia di Teramo. Un giovane preparato, impegnato nella battaglia politica, pronto per il secondo tempo del nostro movimento politico. Siamo al lavoro per la costruzione del nuovo centrosinistra in Abruzzo ed in Italia.