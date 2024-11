MINI TRATTI DI ASFALTO IN CITTA': DOMANI AL VIA, A VILLA MOSCA, COLLEATTERRATO E CASTROGNO

Mini tratti di asfalti nel capoluogo e nelle frazioni. Domani mattina, fa sapere l'ufficio stampa del Comune prenderanno il via diversi interventi sul capoluogo, in periferia e nelle frazioni, divisi in tre lotti dell’importo di 150mila euro più IVA l’uno.

Il primo lotto di interventi interesserà le aree di Villa Mosca, Colleatterrato eCastrogno e in particolare via delle Playe, via Micozzi, via della Resistenza, via Dragonetti, via Gramsci, via Monti della Laga, via Falzon, via Nicola Calipari, via Spataro, via De Fabritiis e via Ambrosi.

Il secondo lotto interesserà strade di Rupo, Villa Gesso, Putignano, Mezzanotte, Contrada San Rocco e Torre Palomba, mentre il terzo lotto riguarderà villa Albula, la parte di viale Bovio che va dall’incrocio per Torricella fino all’inizio del tratto di competenza dell’Anas, un tratto di via Fonte Baiano e via Barnabei.

“Proseguiamo nel portare avanti il piano asfalti - sottolinea l’Assessore Domenico Sbraccia - intervenendo su diverse strade del centro, della periferia e delle frazioni e andando a dare risposta alle situazioni che necessitano di una maggiore attenzione. Per quanto riguarda viale Bovio e via Fonte Baiano realizzeremo un primo intervento, in attesa di completarlo dopo i lavori di competenza dell’ENEL. Ovviamente gli interventi non si fermeranno qui, ma proseguiranno nel corso dei prossimi mesi con l’obiettivo di arrivare a dare risposta a tutto il territorio”.