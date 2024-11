SCUOLA JOLLY IN VIA TARASCHI? D'ANGELO: «MAGARI! SE E' COSI' RINUNCIAMO ALLA D'ALESSANDRO E MAGARI IL CONVITTO AL REGINA MARGHERITA... INTANTO CHIEDO ALLA REGIONE LA CASA DELLO SPORT...»

«Magari». Risponde senza incertezze, alla proposta dell'Asp1, il presidente della Provincia, Camillo D'Angelo: «Via Taraschi sarebbe ideale per noi, c'era una scuola, c'era il liceo pedagogico, sarebbe una soluzione eccellente, che ci permetterebbe di risolvere il problema... a poche decine di metri dal Delfico, senza bisogno di utilizzare la D'Alessandro... ». Una grande idea, dunque, quella di Canzio: «Che ringrazio e al quale mi permetto di chiedere anche di valutare la possibilità di concedere il Regina Margherita al Convitto, così potremmo avere la scuole in via Tarschi e il convitto, anche con soluzioni per l'ospitalità, di fronte al Delfico... ovviamente fino alla soluzione del problema in piazza Dante... sarebbe davvero la soluzione delle soluzioni». E ragionando su via Tarschi, il Presidente D'Angelo manifesta anche un desiderio ulteriore: quello di chiedere alla Regione la casa dello Sport: «Potremmo acquistarla e sistemarla, facendone il completamento ideale di via Taraschi». Al più presto il Presidente contatterà il commissario Canzio