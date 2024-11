A MOSCIANO LA MAGGIOR PARTE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NON HA L'AGIBILITA'

La maggior parte degli edifici scolastici del comune di Mosciano Sant’Angelo non ha l'agibilità. È quanto è emerso nella seduta di consiglio comunale di lunedì sera. In risposta all'interrogazione del consigliere Luca Lattanzi, il vicesindaco Mirko Rossi ha dichiarato che gli edifici scolastici moscianesi non rispettano i criteri per ottenere l'agibilità. "Un fatto molto grave, sia perché il comune non dispone fisicamente di molti documenti relativi al collaudo ed all'agibilità di alcuni edifici; sia perché, per alcuni di essi, in particolare la scuola primaria capoluogo, non ci sono le condizioni minime per richiedere ed ottenere l'agibilità" conclude Lattanzi che ribadisce la necessità di fare maggiore chiarezza e di cambiare rotta nelle politiche comunali di edilizia scolastica e richiama il sindaco a vigilare meglio sullo stato delle scuola a Mosciano Sant'Angelo, nonché ad osservare il regolamento di consiglio comunale.

"C'è stata un'accesa discussione sul tema e, nonostante io sia stato apertamente insultato, fuori microfono, dal vicesindaco Rossi, il sindaco non mi ha permesso di concludere il mio intervento di replica pur avendo io chiesto di parlare per questione personale, come previsto dal regolamento. Ancora una volta, Galiffi dimostra di negare lo spazio dovuto a chi gli contesta l'operato, andando oltre i regolamenti e cercando di far emergere un realtà diversa da quella vera".