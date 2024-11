REGIONE/ L'AVVOCATO MONIA SCALERA E' STATA NOMINATA "GARANTE DEI DETENUTI"

«A nome dell'intero gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, formulo le nostre congratulazioni all'avvocato Monia Scalera, neo nominata "Garante regionale dei detenuti". Un'importante carica da oggi ricoperta ancora da un professionista titolato e dalla riconosciuta esperienza. All'avvocato Scalera rivolgiamo l'augurio di buon lavoro, certi dell'apporto di spessore che sarà in grado di imprimere nello svolgimento delle sue attività. Ringrazio, per tale risultato, anche i colleghi della minoranza e, con l'occasione i nostri vivi ringraziamenti vanno al professor Giammarco Cifaldi per il lavoro impegnativo e delicato fin qui svolto». E' quanto afferma, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Abruzzo, Massimo Verrecchia.