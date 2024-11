VIDEO- REGIONE/ SEDUTA INFUOCATA SULLA "LEGGE MANCIA", MARSILIO: "NON ACCETTO LEZIONI DI MORALITA' POLITICA A CHI HA VOTATO A FAVORE DELL'EMENDAMENTO DA 15 MILA EURO PER IL PREMIO DI VENANZIO (BOCCIATO)"

"Non accetto di sentire lezioni di moralità politica da chi ha votato a favore un emendamento di 15 mila euro per il premio Di Venanzio (portato da Cavallari e bocciato a maggioranza). È ora di finirla - ha tuonato Marsilio - con questo moralismo. Non accetteremo più lezioni da nessuno". Lo ha detto, ieri sera, il Presidente della Regione Marco Marsilio alla minoranza che voleva fare lezioni di etica e moralismo a chi la cosidetta "Legge Mancia" l'ha voluta in Abruzzo e cioè il centrosinistra.

Nel suo intervento D'Amico ha spiegato: «È giusto sostenere Comuni e associazioni, ma credo che lo si debba fare con trasparenza e criteri oggettivi, per evitare che in uno Stato moderno si verifichi il fatto che dei politici non si limitino a stanziare risorse su capitoli, ma scelga i beneficiari ed è evidente il livello di sudditanza. Parliamo di stessi fondi da elargire ma con criteri oggettivi, diamo la possibilità a tutti i Comuni di partecipare, non è possibile che a Trasacco (L'Aquila) siano stati dati undici contributi e circa 60-70 non avuto alcun contributo, non credo sia giusto».

Voglio essere chiaro ha detto ancora Marsilio: "o questa polemica finisce, o la maggioranza ne trarrà le debite conseguenze, perché spartire di notte e gridare allo scandalo di giorno non è concesso a nessuno». Il governatore sulla "Legge Mancia", ha parlato di «una campagna denigratoria», ricordando che «la manovra d'Aula somma lo 0,2% del bilancio regionale a quanto la Giunta ha messo in bilancio».

Inutili le difese di Sandro Mariani all'indirizzo di Luciano D'Amico.

E.d.C.