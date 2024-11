VIDEO/ LA REGIONE BOCCIA L'EMENDAMENTO DI CAVALLARI SUL DELFICO MENTRE GATTI RICORDA A D'ANGELO CHE ANCORA NON PRESENTA IL DISSEQUESTRO: "CHE SI STA ASPETTANDO ANCORA?"

Un capitolo simbolico di "aiuto al Delfico" da aprirsi nella prossima seduta del consiglio regionale e niente più per ora dalla Regione Abruzzo. C'è l'impegno per trovare le risorse congrue per il Delfico però da parte del consiglio regionale che ieri ha costretto Giovanni Cavallari a ritare l'emendamento presentato nel quale chedeva 500 mila euro per ristorare Comune e Provincia dopo le spese nelle varie scuole a seguito del sequestro del Delfico. Niente di nuovo all'orizzonte per Teramo. In compenso, oggi esce un avviso al quale Comune e Provincia dovranno rispondere per poter accedere a qualche ristoro. Paolo Gatti ha ricorrdato al presidente della Provincia che sono passati due mesi e ancora non si vede l'alba per la richiesta di dissequestro del Delfico. Cosa si sta aspettando?

Da evidenziare che ieri è stato un consiglio imbarazzante per Cavallari che ha visto la bocciatura di due emendamenti su due: quello sulla richiesta di fondi per il Di Venanzo per 15 mila euro per l'edizione ultima alla quale non c'era nessuno sotto al tendone di piazza Martiri (vedi qui) e quello sul Delfico. Dovrà impegnarsi e studiare di più nelle prossime sedute consiliari.

E.d.C.