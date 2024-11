EROSIONE / CONSEGNATI I LAVORI PER LE NUOVE BARRIERE A MARTINSICURO E ALBA ADRIATICA

Oggi, presso il porto di Martinsicuro ove è localizzata la piana di carico per l'accumulo di massi da impiegare per la realizzazione di barriere emerse, il Servizio Opere Marittime del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, ha tenuto un incontro con la ditta aggiudicataria dei lavori rispettivamente denominati "Lotto Martinsicuro Località Villa Rosa" per l'importo di € 3.179.915,00 e "Lotto Alba Adriatica nord Località Bambinopoli" per l'importo di € 2.928.200,00 - comunica l’assessore alle Infrastrutture della Regione Abruzzo Umberto D’Annuntiis- In tale occasione c'è stata la consegna parziale dei lavori per consentire l'avvio imminente dell'attività di fornitura e accumulo di cui sopra, che presumibilmente interesserà l'intero arco temporale del mese di dicembre per poi dare avvio ad inizio 2025 all'esecuzione del lavoro principale, teso alla posa in opera dei massi con impiego di apposito mezzo pontone, che sarà presente sui luoghi per l'avvio della realizzazione delle citate barriere. I lavori riguarderanno la realizzazione del tratto dalla foce del Vibrata Località Banbinopoli verso sud e la realizzazione del secondo tratto dalla foce del Vibrata verso nord in Località Villa Rosa. Inizia così - conclude l’assessore D’Annuntiis - la più grande opera di difesa della nostra costa da Martinsicuro a San Salvo per un investimento complessivo di 80 milioni. Un investimento senza precedenti per combattere l’erosione costiera, un fenomeno che minaccia non solo le infrastrutture ma anche il futuro del turismo, un settore vitale per la nostra economia regionale.