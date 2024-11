IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO, IN UN CLIMA SERENO, LA LEGGE "MANCIA": FONDI PER 14 MILIONI DI EURO

Dopo il rinvio della serata di martedì scorso nel convulso finale di seduta caratterizzato da una spaccatura in seno alla maggioranza di centrodestra sulla distribuzione dei contributi discrezionali a comuni, enti, associazioni ed eventi, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, in un clima sereno, a differenza della seduta precedente, la cosiddetta legge mancia, fondi a pioggia per uno stanziamento complessivo di oltre 14 milioni di euro. A favore il centrodestra, voto contrario delle opposizioni di centrosinistra.

Nel corso della seduta odierna, presieduta da Lorenzo Sospiri, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 34/2024 che prevede una serie di disposizioni finanziarie di carattere urgente, tra cui l’allegato alla Legge di Stabilità, cosiddetto “aiuta Comuni”. La dichiarazione di urgenza rivolta dalla Giunta alla Conferenza dei Capigruppo, ai sensi del Regolamento del Consiglio, e legata alla scadenza dei termini di legge per procedere ad ulteriori variazioni di bilancio, ha permesso di superare i consueti tempi della procedura di approvazione dei progetti di legge. Prima della votazione di ciascun articolo, gli emendamenti e i subemendamenti necessari ad esprimere l'orientamento finale del Governo regionale sono stati votati per primi e la loro approvazione ha fatto decadere gli altri emendamenti presentati.

L’emendamento di maggiore rilievo riguarda l’aggiornamento dell’Allegato alla Legge di Stabilità 2024, che con la variazione odierna passa dai 22 milioni 334 mila a 14 milioni 400 mila. Inoltre, viene incrementata la dotazione per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale di 10 milioni di euro. Altri interventi aggiuntivi riguardano il sostegno a cultura e turismo: 72 mila euro al Comune dell’Aquila per la Perdonanza Celestiniana; 46 mila euro al Comune di Pescara per la Coppa Acerbo; 100 mila euro al Comune di Caramanico Terme per l’organizzazione di iniziative per rilanciare il turismo invernale. Incrementato anche il Fondo unico regionale per la Cultura (FURC) di 400 mila euro, al fine di garantire un sostegno ai beneficiari dei contributi del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. 18 mila euro sono destinati all’alta formazione musicale dell’Istituto Braga di Teramo. Previsto, infine, un contributo straordinario in favore del Comune dell’Aquila per potenziare le misure di accoglienza dei pellegrini che visiteranno la Basilica di Collemaggio in occasione dell’anno giubilare 2025 (80 mila euro).