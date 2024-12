EVENTI DI NATALE, A GIULIANOVA TORNA LA RUOTA PANORAMICA E CAPOSSELA A TERAMO SI TRATTA PER I CONCERTONI DI FINE ED INIZIO ANNO E CI SI AFFIDA AL MERCATINO...

Torna a Giulianova la ruota panoramica. E' alta 35 metri, cinque in più di quella che è stata una delle attrazioni principali delle stagioni giuliesi. Tornerà a fare bella mostra di sé in piazza del Mare, dove sarà allestito un vero e proprio villaggio di Babbo Natale anche perché, accanto alla ruota ci saranno la pista di pattinaggio su ghiaccio e una serie di attrazioni tra cui la Nave dei bambini e giostre caratteristiche. Sul concerto di Vinicio Capossela in piazza Buozzi il 29 dicembre c'è la notizia divulgata dall'assessore Msrco Di Carlo che sarà a pagamento ma anzicchè pagare i 50-60 euro dei concerti standard di questo cantautore, l'amministrazione, grazie ad un accordo con l'impresario farà pagare la metà del solito biglietto, sui 25 euro. A Teramo bisogna ancora attedere. L'amministrazione e l'assessore Filipponi non riescono ancora a concludere gli accordi. I costi sono alti ma per questa settimana è stata annunciata la conferenza stampa per divulgare nomi e date del natale teramano che Filipponi assicura essere alla solita altezza della situazione e cioè con cantanti di grande livello come ogni anno. Staremo a vedere. Si apprende anche che in piazza Martiri ci si affiderà alle casettine di legno che le associazioni di categorie hanno ripitturato e rimesso a nuovo direttamente in loco fino a qualche ora fa prima della riapertura, perchè logorate dal tempo. Non ci sarà la solita pista del ghiaccio (presente invece a Giulianova) che infiltra acqua sotto al sottopassaggio e mai sistemata negli anni (l'infiltrazione ovviamente) ma al suo posto tanti giochini per i bambini e non mancherà il trenino "ciuf ciuf" tanto apprezzato da genitori e bambini che va su e giù per il corso che monta ancora la scritta "Visit Roseto" da dove proviene. Torna, come ogni anno, la befana dei vigili del fuoco.