PIERANGELO GUIDOBALDI E' IL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO DI GIULIANOVA PATRIMONIO

Da oggi, l’avvocato Pierangelo Guidobaldi è l’ Amministratore Unico di Giulianova Patrimonio. Succede al dottore commercialista Federico Iachini che lo stesso ruolo aveva assunto nel novembre 2020.

“ Ringraziamo il dottor Iachini per il lavoro svolto – sottolinea il Sindaco Jwan Costantini – La sua alta professionalità ed il suo buon senso sono stati preziosi, anzi indispensabili, in anni complessi come quelli del suo mandato.

Al contempo -prosegue Costantini – porgiamo all’avvocato Guidobaldi gli auguri di buon lavoro. Ci attendono sfide e passaggi delicati, ma siamo certi che la sua solida esperienza in campo amministrativo possa portare ottimi risultati, sotto molteplici punti di vista”.