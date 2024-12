LA PROVINCIA "RISPOLVERA" LA CULTURA CON LUCIANO MONTICELLI E LEANDRO DI DONATO

In Provincia sarà presentata, venerdi prossimo, la Conferenza provinciale sulla cultura. La Conferenza è presieduta da Luciano Monticelli, già consigliere regionale e già sindaco di Pineto e da Leandro Di Donato, poeta, scrittore, assessore provinciale alla Cultura negli anni '90. Verranno presentati i componenti del nuovo organismo e il programma di lavoro che è stato condivo con l'Amministrazione.



Gli interventi proposti sono legati fra loro da una riflessione generale e da una visione delle attività culturali, l’idea è quella di lavorare su un doppio binario: da una parte eventi e manifestazioni che diano spazio ai vari linguaggi artistici e, dall’altra, progetti rivolti, in particolare, ai giovani per favorire l’acquisizione di strumenti di conoscenza e competenze che possano, anche per questa via, concorrere alla creazione di un pubblico consapevole e,in ultima analisi, al processo di arricchimento della cittadinanza.

Siamo curiosi di cosa riusciranno a fare per INCREMENTARE la cultura in provincia di Teramo.