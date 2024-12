DAL PRIMO DI MARZO 2025 ARRIVA A TERAMO LA TARIFFA PUNTUALE, MASTELLO IN DISTRIBUIZIONE NEI PUNTI TEAM, A VILLA MOSCA DAL 16 DICEMBRE

A partire dal 1° marzo 2025 la Team avvierà la sperimentazione della tariffa puntuale su tutto il territorio comunale. Come noto la tariffa puntuale premierà i cittadini virtuosi e l’ambiente, incentivando la raccolta differenziata.

"A supporto del sistema di gestione, verrà consegnato a ciascun utente un nuovo mastello per il conferimento del rifiuto urbano residuo (RUR), dotato di un sistema di identificazione elettronico associato all'utenza. Questo nuovo strumento non solo faciliterà la raccolta dei rifiuti, secondo quanto scrive in una nota la Team (tutto da verificare) ma permetterà anche di misurare la quantità di RUR e di monitorare in modo preciso la produzione di rifiuti di ciascun nucleo familiare".

Per garantire un’adeguata distribuzione del nuovo mastello, sono stati attivati punti di distribuzione presso:

• Piazza Garibaldi

• Parco della Scienza

• San Nicolò (presso Cafè Carlo Febbo )

I cittadini potranno da subito ritirare il nuovo mastello. Inoltre, per gli utenti del quartiere Villa Mosca, il mastello sarà dotato di tecnologia IoT, che consentirà un monitoraggio ancora più preciso e una gestione più efficiente dei rifiuti. La distribuzione di questi mastelli avverrà negli stessi punti a partire dal 16 dicembre 2024.

"Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa iniziativa, scrive sempre la Team, che rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile. È fondamentale che ognuno di noi contribuisca alla salvaguardia dell'ambiente, e con la tariffa puntuale avremo uno strumento efficace per farlo.

La campagna di comunicazione e informazione già avviata in questo momento si sta concretizzando in una serie di incontri con i portatori di interesse e con i cittadini dei comitati e macroaree della città".

I prossimi incontri che si terranno al Parco della Scienza sono:

martedì 3 dicembre ore 19.00 Macroarea N°3 Villa Mosca Colleparco e dintorni ore 21.00 Macroarea N°5 S.Maria Bitetto e dintorni

mercoledì 4 Dicembre ore 19.00 Macroarea N°2 Colleatterato e dintorni;ore 21.00 Macroarea N°4 San Berardo e dintorni

lunedì 9 Dicembre ore 19.00 Macroarea N°1 Castello e dintorni ;ore 21.00 Macroarea N°6 Cona e dintorni;

mercoledì 11 Dicembre ore 21.00 Comitato Piano della Lenta presso la Parrocchia Santa Rita



Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il numero 800253230, visitare il sito web differenziatateramo.it o le pagine social FB e Instagram.