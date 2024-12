LA SOPRINTENDENZA ORDINA UNA NUOVA PERIZIA SUGLI ALBERI DA ABBATTERE SUL LUNGOMARE DI ALBA ADRIATICA, BRUTTO COLPO PER LA SINDACA CASCIOTTI

La Soprintendenza sospende l'abbattimento dei pioppi del lungomare di Alba ed "ordina" che prima dovranno essere eseguite nuove analisi per confermare le condizioni critiche delle decine di esemplari a rischio. A darne notizia è un atto del Comune, che spiega le risultanze del sopralluogo dei tecnici della Soprintendenza il 7 novembre scorso. Un brutto colpo per il Comune e la Sindaca che per ora dovranno sospendere l'abbattimento dei pioppi e quindi i lavori sul lungomare che stavano per ricominciare.

Si legge: «In corso di sopralluogo la Soprintendenza rilevava lo stato dei luoghi e visitava le aree su cui bisognava ancora intervenire, riscontrando lo stato delle alberature esistenti e consigliando di continuare con le analisi, integrandole con la relativa documentazione fotografica georeferenziata in idonea planimetria, e che le risultanze che venissero trasmesse alla Soprintendenza prima di procedere con le eventuali nuove sostituzioni», così si legge nella determina prodotta dall'Area tecnica del municipio. Con la determina il Comune affida le nuove analisi a uno studio di esperti del Chietino per una spesa totale di 24mila euro. La nuova perizia servirà a «suffragare» l'esito di quelle precedenti fatte fare dal municipio, con «l'esecuzione di prove strumentali su ogni singolo esemplare da sostituire e completare il quadro diagnostico definendo analiticamente il grado di integrità strutturale degli stessi, per scongiurare ogni potenziale rischio di rimozione di eventuali alberature sane ma allo stesso tempo evitare ogni rischio per la pubblica incolumità di cose e/o persone», come si legge nel documento pubblicato. L'opera di riqualificazione della pista ciclopedonale costa 6 milioni di euro.

Foto: il sopralluogo dello scorso 7 novembre

QUI LA DELIBERA CON IL NUOVO AFFIDAMENTO PER LE ANALISI