NUOVO LUNGOMARE DI ALBA ADRIATICA, NESSUNO STOP DALLA SOPRINTENDENZA

In merito alle notizie diffuse sulla riqualificazione del Lungomare Marconi e al presunto Stop ricevuto dalla Soprintendenza, l’Amministrazione Comunale intende precisare che la nota ricevuta dall’Ente di tutela paesaggistica regionale è una richiesta di integrazione documentale al corposo fascicolo già inviato in data 30 ottobre 2024 dal Responsabile Unico del Procedimento.

Nello specifico, la Soprintendenza chiede, a titolo di chiarimento, di ricevere una relazione tecnica che giustifichi l’indifferibilità degli abbattimenti, al fine di valutare la rispondenza dell’intervento alle proprie prescrizioni.

Nelle conclusioni della nota, la Soprintendenza invita - com’è ovvio - a non procedere con ulteriori abbattimenti laddove non sussistano motivazioni comprovate di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità.

Per le medesime ragioni, attualmente nessuna rimozione è in corso, in attesa dei referti di nuove analisi integrative con tomografo sonoro affidate ad un diverso centro agronomico – “Agrofor Consulting” – al fine di acquisire ulteriori elementi valutativi circa le condizioni biostatiche delle alberature oggi presenti.

Proprio grazie agli aggiuntivi metodi di indagine adottati, affidati ad un ulteriore centro di ricerca, l’Amministrazione Comunale manifesta la sua attenzione al verde pubblico del Lungomare, per il quale si attendono le definitive classificazioni biostatiche, sottolineando ancora una volta che l’intervento rigenerativo in corso risponde alla necessità di rinnovare il nostro patrimonio arboreo, garantire la sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni normative.

Intanto, mentre proseguono le analisi nel tratto centro-nord del Lungomare Marconi, nell’area di cantiere sud la prima compensazione arborea è stata completata.