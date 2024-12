VIDEO-FOTO/ CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL PD ABRUZZO, DOMANI L'ASSEMBLEA PLENARIA CON ELLY SCHLEIN

Comincia con i tavoli tematici la due giorni della Conferenza programmatica del PD Abruzzo, in corso al Museo Genti di Pescara, dove domani la prima sintesi del lavoro svolto sui vari argomenti sarà al centro dell’assemblea plenaria con Elly Schlein e Marta Bonafoni. Percorsi di dialogo e confronto, costruiti dalla segreteria regionale con il pieno coinvolgimento di Giovani Democratici e la Conferenza regionale delle Democratiche e tutte le articolazioni del partito, dai circoli alle federazioni, chiedendo contributi e idee a iscritte, iscritti, militanti e simpatizzanti sui temi della politica che serve alle persone.

Sei i tavoli di lavoro, al centro di ognuno diversi temi e le proposte di riforma da attuare nei vari ambiti: salute; formazione e istruzione; welfare e diritti; lavoro, agricoltura e sviluppo; ambiente, territorio e infrastrutture; organizzazione del partito.

“Abbiamo voluto costruire un lavoro capace di restare, anzi di crescere e alimentare azioni sul territorio. Serve una regione in grado di correre senza lasciare indietro nessuno e che torni a occuparsi di sanità e scuola pubblica, di lavoro e sviluppo, che sappia accompagnare le transizioni, ripensare una politica industriale solida e programmare infrastrutture e servizi per realizzarla – così il segretario regionale PD Daniele Marinelli che ha aperto i lavori con Emanuela Di Giovambattista, coordinatrice della segreteria - . Volevamo un’occasione per rimettere al centro i reali bisogni dell’Abruzzo e delle e degli abruzzesi di fronte a una destra che non se ne occupa. Il PD è perno della costruzione di un’alternativa a questo Governo regionale fallimentare e per questo apriamo un cantiere che vuole essere punto di riferimento a servizio delle persone, aperto all’ascolto di movimenti, associazioni e cittadini e al dialogo con tutte le forze democratiche e progressiste, per rafforzare il patto per l’Abruzzo e individuare soluzioni ai tanti e urgenti problemi che attanagliano la nostra regione. La presenza della segretaria nazionale conferma la bontà del nostro lavoro e ci rafforza nel percorso per la costruzione di un’alternativa forte, credibile, vicina ai bisogni delle persone. Al termine della due giorni consegneremo alla Schlein la prima sintesi del lavoro dei tavoli, affinché le nostre riflessioni possano anche essere parte integrante delle battaglie di opposizione che il partito nazionale conduce contro la peggiore destra della storia della repubblica. Abbiamo chiesto a tutte e tutti gli iscritti di darci una mano, facendoci arrivare la loro voce e la loro proposta, voglio ringraziare l’intera comunità del Partito democratico, a partire dalla base, passando per la segreteria regionale e per tutto il gruppo dirigente. Un ringraziamento va anche alle simpatizzanti e ai simpatizzanti, che hanno voluto contribuire con le loro idee a questo importante cantiere democratico”.