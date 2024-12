ROSETO DEGLI ABRUZZI INTRODUCE LA SOSTA GENTILE E L’ABBONAMENTO SEMESTRALE PER I PARCHEGGI A PAGAMENTO

Il Comune di Roseto degli Abruzzi annuncia l'introduzione di nuove misure per migliorare la gestione dei parcheggi a pagamento, a partire dal prossimo anno. Queste iniziative, previste nello schema di Bilancio di Previsione approvato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale guidata dal Sindaco, sono state preannunciate ai cittadini e ai commercianti e ora diventano realtà.La prima misura, denominata “Sosta Gentile”, permetterà ai cittadini di parcheggiare gratuitamente per un massimo di 15 minuti, previa richiesta del “ticket breve” alle colonnine presenti sul territorio. Questa iniziativa, utilizzabile una volta sola al giorno, è pensata per facilitare le commissioni veloci, offrendo un'opzione comoda e senza costi per chi ha bisogno di fermarsi brevemente per recarsi nelle attività commerciali rosetane.La seconda misura riguarda l'introduzione dell'Abbonamento Semestrale per i parcheggi a pagamento, che si aggiunge alle opzioni già presenti (abbonamento settimanale, mensile, annuale ecc..). Questo abbonamento offrirà una soluzione conveniente per chi utilizza frequentemente i parcheggi a pagamento in un determinato periodo dell’anno, permettendo di risparmiare tempo e denaro.Infine, l’Amministrazione Comunale di Roseto rende noto che, a partire dal 2025, il periodo di pagamento delle Strisce Blu nel tratto del lungomare sarà anticipato al 1° maggio (con scadenza al 15 settembre) e non sarà in vigore, come in passato, a partire dal 1° giugno. Si tratta di una scelta dettata dalla presa d’atto che, grazie alle politiche di destagionalizzazione avviate dall’Amministrazione Comunale, l’arrivo dei turisti a Roseto degli Abruzzi oramai avviene in anticipo rispetto agli anni precedenti.“Siamo fiduciosi che queste nuove misure contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini e, allo stesso tempo, a sostenere l'attività commerciale locale – afferma il Sindaco Mario Nugnes – Come amministrazione, anche questa volta, ci siamo dimostrati sensibili alle esigenze dei nostri cittadini andando ad accogliere le migliorie al sistema dei parcheggi al pagamento da loro suggerite. Il tutto in un’ottica di garantire servizi sempre più efficienti che non solo risponderanno alle necessità immediate, ma avranno anche un impatto positivo a lungo termine sulla vivibilità della nostra città”.