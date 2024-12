NATALE 2024, A GIULIANOVA UNA PALLA LUMINOSA AL POSTO DELL'ALBERO

Anche a Giulianova, come da tradizione, c'è stata l'accensione delle luminarie natalizie, l'albero non c'è ma al suo posto è stata posizionata un'enorme sfera luminosa, al centro di piazza del Mare. Sono stati gli allievi del Cme Folk ad aprire la manifestazione, con il suono dei loro organetti, animando la festa con le più tradizionali musiche natalizie e allietando i numerosi cittadini accorsi. A seguire una poesia sul tema della "luce", letta dall'attore giuliese Domenico Canazza, che ha fatto da preludio all'accensione delle luminarie, che partendo da corso Nazario Sauro hanno, dopo un po' di attesa, illuminato anche la piazza. A chiudere il pomeriggio di festa l'esibizione della "Famiglia Danzante", che con la sua arte ha incantato gli occhi di grandi e piccini. Composta da Irene Cannata, Niccolò, Angelo e Agnes Gaggio, la "Famiglia Danzante" ha conquistato il pubblico televisivo con esibizioni straordinarie a "Tu si Que Vales" su Canale 5 e a "Dalla Strada al Palco" su Rai 2, programma condotto da Nek. Allestita anche, sempre in piazza del Mare, l'immancabile pista di ghiaccio, che ha visto l'esibizione dei giovani atleti dell'Accademia di pattinaggio artistico Giulianova-L'Aquila.