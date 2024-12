VIDEO/ DOVEVA ESSERE ABBATTUTA E RICOSTRUITA, IL COMUNE RESUSCITA LA SCUOLA FORNACI-CONA E CI SPOSTA I RAGAZZI DI TERAMO 5, LASCIANDO SENZA FONDI VIA TEVERE E LA DE ALBENTIIS CHE FINE HA FATTO?

Il Comune riesuma la scuola Fornaci-Cona. La scuola materna ed elementare che ospitava circa 170 alunni è chiusa dal 2017 in quanto ritenuta insicura dopo le violente scosse che si sono susseguite tra la fine del 2016 e l'inizio di quell'anno. Il Comune intende ripristinarla entro settembre per collocare gli studenti di Teramo 5 dopo che la Provincia ha intimato lo sfratto della scuola entro il 30 giugno. Quei locali dovranno essere ridati a fine anno scolastico all'Amministrazione comunale senza se e senza mal. Il presidente D'Angelo è stato molto chiaro con il Sindaco. Durante l'emergenza sismica di otto anni fa era emerso l'orientamento ad abbattere e ricostruire l'immobile che presentava un indice di resistenza sismica molto basso. Questa opzione però è stata ora abbandonata e l'amministrazione ha deciso per la riparazione dei danni, del resto è andata bene alla De Jacobis perchè non tentare anche qui. La spesa stimata è in due milioni di euro che saranno tolti alla messa in sicurezza di via Tevere per metterli in questa scuola. Riuscirà il Comune con così poco tempo a completare i lavori per i primi giorni di settembre? Si accettano scommesse nella speranza che la stessa non faccia la stessa fine della De Albentiis diventata una delle strutture più sicure sotto l'amministrazione D'Alberto e ancora chiusa a distanza di anni dalle elezioni regionali. Chissà poi perchè.