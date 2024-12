VIDEO/ TURISMO, D'ANGELO· "COME SEMPRE LA REGIONE E' GRANDE ASSENTE...NOI DOBBIAMO PUNTARE SULLA QUALITA' NEI LUOGHI MONTANI"

L'assessore al turismo della Regione Abruzzo non si è presentato al convegno organizzato dal Di Poppa-Rozzi sulla valorizzazione della transumanza. Di questa assenza ha approfittato il Presidente della Provincia Camillo D'Angelo: "L'assessore al turismo non esiste, non lo abbiamo conosciuto e non conosciamo le sue strategie. Noi come Provincia saremo accanto a tutte le infrastrutture del nostro territorio, speriamo che il passo di questa Regione possa davvero cambiare".