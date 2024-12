TURISMO ABRUZZO, MARILENA ROSSI RISPONDE A D’ANGELO: “ATTACCA LA REGIONE, MA COME SEMPRE SBAGLIA CLAMOROSAMENTE”

“Come sempre la Regione grande assente” dice il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, il quale, come sempre, sbaglia clamorosamente l’affermazione che oppone contro l’Ente Regione e soprattutto le persone che danno vita alla Regione stessa. Nel caso specifico D’Angelo sostiene che stamattina alla manifestazione “L’eredità della transumanza” organizzata dall’Istituto Di Poppa - Rozzi, a Teramo, mancasse la Regione. Intanto il Presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, era in collegamento e ha portato il proprio contenuto, pregnante di significati. Ma se il Presidente permette c’ero anch’io, Marilena Rossi, Consigliere regionale eletto nella provincia di Teramo e, sempre se D’Angelo permette, ricordo che stamattina ho anche detto alcune cose relative al turismo ma soprattutto ho detto cose che erano necessarie a qualificare l’intervento di rappresentanza della Regione in un consesso come quello. E cioè abbiamo parlato della storia della transumanza, di quanto rimane, di quanto potrà essere fatto in virtù della ricchezza accumulata nei secoli. Che cosa volesse di più da un incontro, questa mattina, il Presidente D’Angelo, non lo immaginiamo. Ci piace poco però quando interviene perché ha sempre modo di offendere le persone e di “portare a casa” quasi nulla per la Popolazione, che invece è la cosa che gli dovrebbe stare più a cuore.

Marilena Rossi

consigliere regionale FDI