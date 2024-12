ISOLA DEL GRAN SASSO / NATALE 2024, AUGURI DI NOI MODERATI A...

BUON NATALE a chi aspetta il ribasso IRPEF... (ci avevamo creduto tutti);

BUON NATALE a chi attende quell'incarico (non disperate: arriverà);

BOUN NATALE agli studenti che fanno lezione in aule piccole e spesso fredde (siete voi il nostro futuro);

BUON NATALE a chi aspetta l'asfalto nella zona artigianale (bisogna meritarselo);

BUON NATALE ai ragazzi che aspettano ancora il loro centro sportivo (vi manderanno al cinema comodi comodi);

BUON NATALE a chi cambia opinione grazie a...(et voilà!);

BUON NATALE a chi abita nelle piccole frazioni dimenticate (gli ultimi saranno primi...);

BUON NATALE a chi se n'è andato da Isola (capiamo il vostro disagio);

BUON NATALE ai disoccupati (con la speranza che possiate trovare presto un'occupazione);

BUON NATALE a chi ha trovato il lavoro dei sogni (che fortuna!);

BUON NATALE a chi, pur non condividendo, continua ad alzare la mano solo per il SIGNORSÌSIGNORE (comandi)

BUON NATALE a quelli che hanno ricevuto la tassa sugli ingressi (niente paura: normale amministrazione!);

BUON NATALE ai bimbi del nido tornato operativo con 3 mesi di ritardo ( la puntualità non ci piace);

BUON NATALE a chi ha ricevuto l'accertamento TARI 2019 (mettete mano alle ricevute);

Ma soprattutto BUON NATALE alle nostre imprese e attività commerciali, che soffrono, non mollano, crescono e credono ancora nel nostro territorio..."NOI MODERATI" sempre con voi...siete semplicemente degli EROI!

E buon Natale a questa amministrazione, che un giorno si spera tornerà ad essere quella trasversale e trasparente perché ricordiamo è stata votata anche per quello...

Segreteria comunale noi moderati!