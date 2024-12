L'EX ASSESSORE DI BONAVENTURA: "L'IPOGEO UN'OCCASIONE SPRECATA PER LA CITTA', ECCO IL PROGETTO CHE SINDACO E CAVALLARI NON HANNO VOLUTO", VERRA' APERTO A META', LA SALA RIMARRA' CHIUSA ANCORA

Si stanno concludendo i lavori di riqualificazione dell’ipogeo di Piazza Garibaldi, che hanno interessato non solo l’aspetto estetico della struttura ma anche la risoluzione delle gravi infiltrazioni d’acqua che da tempo compromettevano la sala sottostante. Teramo Vive scrive in una nota:



"Il restyling sicuramente migliorerà l’aspetto dell’ipogeo, rendendolo più accattivante grazie all’installazione di getti d’acqua a terra, al ritorno del datario e a un’illuminazione potenziata. Tuttavia, l’intervento rappresentava un’occasione per restituire alla città un simbolo caro ai teramani: la FONTANA centrale della piazza.

Il progetto originario, firmato dall’architetto Cafà su incarico dell’ex assessore Di Bonaventura, includeva proprio la realizzazione di questa FONTANA. Tale proposta è stata accantonata quando la gestione dell’opera è passata dall’assessorato alle Manutenzioni a quello dei Lavori Pubblici. In quell’occasione, si decise di affidare l’incarico a un nuovo progettista, che elaborò un progetto completamente diverso, con il consenso dell’allora assessore Cavallari e dell'attuale Sindaco D'Alberto





Questa scelta ha privato la città di un elemento identitario, molto amato dai cittadini. Coinvolgere la comunità nella decisione avrebbe potuto trasformare Piazza Garibaldi in un luogo ancora più rappresentativo e valorizzare ulteriormente uno spazio di grande importanza per l’ingresso alla città. Il risultato finale, seppur accettabile sotto molti aspetti, lascia un senso di incompiutezza e il rimpianto per ciò che poteva essere realizzato: la FONTANA come da foto", conclude Teramo Vive.

A noi invece fa sorrider, il fatto che sarà restituito solo la parte esterna alla città mentre la sala ipogea, come da dichiarazione dell'assessore Di Masrcantonio, rimarrà chiusa perchè ancora non completata. Un'opera rilasciata alla città a metà, del resto ci sono voluti solo più di due anni per fare questi lavori.. .che volete che sia un altro anno di cantiere ancora aperto?