MOTE-TEAM, E' DECISO: FUSIONE ENTRO SEI MESI

La Due Diligence rimetterà entro il 31 dicembre la documentazione necessaria al Mote per dettare i tempi della fusione in Te.Am che avverrà entro i prossimi sei mesi grazie anche al nuovo cda della Team che sta per entrare in azione e che vedrà Sergio Saccomandi ancora presidente e Gianni Falconi coordinatore. L'ultima settimana è stata decisiva per dare una svolta alla fusione vista la crisi profonda e i debiti nei quali la società era finita, sequestri vari compresi e debiti che sfiorano i due milioni di euro e di questi la metà sono del Comune di Teramo. Nei prossimi sei mesi si arriverà alla dunque alla fusione e ad nuova società. Oggi pomeriggio la svolta davanti all'assemblea dei sindaci del Mote. Se non si fosse raggiunto l' accordo, l'Amministratore del Mote avrebbe portato la società in liquidazione con i relativi libri in tribunale. Presenti alla riunione il 70% dei sindaci aderenti che si sono impegnati a rientrare sui conti ancora scoperti a stretto giro.