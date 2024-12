CICLOVIA SU VIA PO, PER IL COMUNE E' TUTTO REGOLARE, SI VA AVANTI CON I LAVORI

"Non c'è alcun restringimento fuori norma della carreggiata e delle corsie con la ciclovia. I mezzi di soccorso possono transitare tranquillamente e non c'è pericolo per la sicurezza". Lo ha detto in consiglio comunale Antonio Filipponi ed ha rassicurato anche sulla presenza dei parcheggi lungo via Po. "Non saranno diminuiti ma addirittura aumenteranno gli stalli". Sulla questione dei cordoli Filipponi ha spiegato come siano stati realizzati in cemento perché devono essere insormontabili lungo i tratti di promiscuità stradale.

La pista ciclabile con i cordoli in corso di realizzazione lungo via Po, che collegherà Teramo alla frazione di San Nicolò a Tordino, è stata al centro dell'interrogazione del capogruppo di Fratelli d'Italia Luca Corona che ha effettuato un accesso agli atti sulle problematiche legate alla sicurezza. Per il Comune va tutto benissimo e si andrà avanti così.