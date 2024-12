A PENNA SAN'ANDREA, I VOLONTARI AL SERVIZIO DELLA COMUNITA'

Penna Sant’Andrea compie un passo importante verso il miglioramento del territorio grazie ai volontari selezionati attraverso l’avviso pubblico che hanno ufficialmente preso servizio presso il Comune.

Questa iniziativa nasce per rispondere alla necessità di sopperire all’assenza di manutentori comunali, un problema che negli ultimi anni ha reso complessa la gestione delle attività di manutenzione e cura del paese. Grazie al contributo gratuito di ex lavoratori pubblici e privati con comprovata esperienza, sarà possibile intervenire concretamente per migliorare il decoro urbano e risolvere alcune criticità. «Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione e il senso civico possano contribuire al benessere della collettività» afferma l’Amministrazione comunale. «Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari, che con dedizione e competenza hanno scelto di mettere il loro tempo e le loro abilità al servizio della comunità. La loro generosità è un esempio per tutti noi». Grazie a questa iniziativa, il Comune di Penna Sant’Andrea potrà migliorare significativamente la qualità del territorio, riaffermando il valore della collaborazione e del lavoro di squadra come motori del cambiamento.