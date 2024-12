REGIONE / L'OSPEDALE DI SANT'OMERO IN COMMISSIONE VIGILANZA



La situazione del presidio ospedaliero di Sant’Omero, è stata oggi discussa in Commissione di Vigilanza, convocata dal presidente Sandro Mariani. In audizione Maurizio Brucchi, direttore sanitario della Asl di Teramo; Franco Santarelli, direttore amministrativo della medesima Asl; Guido Angeli, responsabile della Direzione medica del presidio e Domenico Lori, direttore delle attività amministrative.

Al secondo punto all’ordine del giorno, il diniego degli atti sui lavori di allungamento della pista dell’aeroporto d’Abruzzo, chiesti dalla consigliera Erika Alessandrini (Movimento 5 Stelle). Sono intervenuti Luca Bruni, direttore generale della Saga spa, e Luisa Del Proposto, rup del progetto.

A seguire, le nuove audizioni sui lavori per il raddoppio ferroviario Pescara-Roma. Francesco Ramella, consulente del Comitato Cittadini Manoppello, ha introdotto gli interventi; è stato poi ascoltato il presidente dell’Ersi Abruzzo, Luigi Di Loreto, e i sindaci di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, di Sulmona, Gianfranco Di Piero e di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio.

La Commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive, presieduta da Nicola Campitelli, si è poi riunita in seduta straordinaria e congiunta con la Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali, presieduta da Vincenzo D’Incecco, per l’esame del progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, riguardante il processo di riassetto complessivo, riorganizzazione e implementazione delle aree industriali regionali con l’istituzione della nuova azienda ARUAP (Azienda Regionale Unica delle Aree Produttive) che succederebbe all’attuale ARAP (Azienda Regionale delle Aree Produttive) portando a compimento la fusione tra l’ARAP ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Pescara-Chieti (CSI), come tutti gli altri Consorzi Industriali già assorbiti dall’ARAP a seguito della Legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23. Sono stati sentiti l’assessore regionale competente, Tiziana Magnacca e il direttore del Dipartimento Lavoro e Attività produttive, Germano De Sanctis e saranno fissate ulteriori audizioni per le prossime sedute.