VIDEO/ DOMANI ALLE 17 IL COMUNE INAUGURA L'IPOGEO DI "NOTTE"

Terminata la prima parte dei lavori di riqualificazione e recupero, domani l’area di piazza Garibaldi sarà integralmente restituita alla città.

La ditta che sta realizzando l’importante intervento inizierà rimuovere le strutture che delimitano l’area di cantiere già nelle prime ore della mattina e alle 17:00, completata ogni attività di sistemazione e pulizia, saranno accese le luci che illuminano la piazza ed entreranno in funzione i getti d’acqua.

I lavori realizzati in questa prima fase hanno riguardato un intervento di rigenerazione urbana della piazza, accompagnata da un’attenta e accurata bonifica delle infiltrazioni d’acqua, attraverso la messa in opera di manti, guaine e vernici impermeabilizzanti e la sostituzione degli impianti, così da risolvere il problema delle infiltrazioni.

Per l’occasione domani, sempre alle 17:00, il Sindaco, gli amministratori comunali, la ditta e i progettisti saranno a disposizione degli organi di informazione, all’inizio di corso San Giorgio, nell’area antistante piazza Garibaldi.