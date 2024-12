OPEN ARMS, GAZEBO DELLA LEGA IN TUTTO L'ABRUZZO

Sono stati allestiti in circa 20 piazze abruzzesi i gazebo della Lega per manifestare solidarietà al vicepremier Matteo Salvini, in vista della sentenza attesa il 20 dicembre al tribunale di Palermo nel processo Open Arms

I militanti del partito si sono mobilitati con banchetti informativi e iniziative di sostegno. La Lega, attraverso i suoi rappresentanti, definisce il processo un attacco politico e ribadisce il suo impegno a difesa della libertà e della democrazia. “Quella in cui è impegnato il nostro segretario federale è una battaglia di democrazia – sottolinea il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco -. Difendere i confini non è un reato, ma un dovere: in tutta Europa sono sempre di più i Paesi che rafforzano le misure di sicurezza per controllare le frontiere, contrastando immigrazione clandestina, trafficanti di esseri umani e potenziali minacce terroristiche. Salvini ha agito da Ministro nel rispetto della legge e ha dato seguito con efficacia al mandato degli elettori, rispettando la parola data. E in maniera incredibile viene trattato come un criminale. Sono certo che anche sabato e domenica, così come accaduto a settembre, l’iniziativa della Lega riscuoterà grande consenso e partecipazione. Quello in cui Salvini si ritrova coinvolto è un processo politico e questo la gente lo ha capito”.

I gazebo in programma il 14 e 15 Dicembre

Provincia Teramo

Sabato 14: Teramo (piazza Martiri) dalle 9 alle 13; Silvi (piazza Fermi) dalle 9.30 alle 12.30

Provincia L’Aquila

Sabato 14: L’Aquila (corso Vittorio Emanuele, c/o 4 Cantoni) dalle 16 alle 19; Avezzano (piazza Risorgimento) dalle 16:30 alle 18:30

Provincia Pescara

Sabato 14: Pescara (corso Umberto) dalle 16 alle 18; Cugnoli (via Roma) dalle 9.30 alle 12.30; Manoppello centro storico (piazza Marcinelle, angolo corso Santarelli) dalle 10 alle 13; Pianella (piazza dei Vestini) dalle 10 alle 13.

Domenica 15: Pescara (corso Umberto) dalle 16 alle 18

Provincia Chieti:

Sabato 14: Chieti (piazza Valignani) dalle 9.30 alle 17.30; Monteodorisio (piazza Madonna delle Grazie) dalle 10:30 alle 12:30, Ortona (corso Vittorio Emanuele) dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30, Vasto (piazza Diomede) dalle 17 alle 20

Domenica 15: Francavilla al Mare (piazza Sant’Alfonso) dalle 10 alle ore 13; Lanciano (corso Trento e Trieste) dalle 10 alle 12; Ortona (corso Vittorio Emanuele) dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30.