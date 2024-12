TORTORETO, FABIO DI SABATINO E' IL NUOVO SEGRETARIO DEL PD

Fabio Di Sabatino è stato eletto oggi come nuovo Segretario del Partito Democratico di Tortoreto, subentrando a Flaminio Lombi, che ha guidato il partito negli ultimi anni con impegno e dedizione.

L’elezione è avvenuta durante il Congresso Comunale tenutosi presso Villa Elena, dove Di Sabatino ha ottenuto l’unanimità dei consensi. Un segnale forte di unità e rinnovamento che premia la scelta di un giovane determinato e pieno di idee.

“Ringrazio Flaminio per il lavoro svolto e per l’eredità che mi lascia. Oggi inizia un nuovo percorso, con l’obiettivo di rafforzare il nostro partito e lavorare concretamente per le esigenze del nostro territorio. Voglio essere il segretario di tutti, aperto al dialogo e capace di coinvolgere i giovani e tutte le energie vive della nostra comunità,” ha dichiarato Di Sabatino nel suo intervento.

L’elezione di Fabio Di Sabatino rappresenta un passo importante per il Partito Democratico di Tortoreto, che guarda al futuro con un rinnovato entusiasmo.

Il Congresso Comunale ha ribadito l’importanza di un partito radicato nel territorio, pronto a raccogliere le sfide future con nuove idee e proposte concrete per Tortoreto e i suoi cittadini.