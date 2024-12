PD / A SANT'EGIDIO RINNOVATE LE CARICHE, ELETTI I RAPPRESENTANTI AL PROVINCIALE

Si è svolto sabato 14 dicembre il congresso di circolo del Partito Democratico presso Sant’Egidio alla Vibrata, un appuntamento fondamentale per il rinnovo delle cariche politiche locali. L’assemblea ha avuto come obiettivo l’elezione del nuovo Segretario Provinciale e dei rappresentanti locali che faranno parte dell’Assemblea provinciale del PD. Nell’ambito delle designazioni il nostro circolo ha eletto come propri rappresentanti Stefania Ferri e Antonio Albanesi.