VIDEO/ NUOVO OSPEDALE, D'ALBERTO: «DALLA REGIONE SOLO ANNUNCI»... E LO SGARBO DEL MANCATO INVITO

Non lo dice, ma il mancato invito alla presentazione dello studio di fattibilità del nuovo ospedale, al Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto non è piaciuto. Non parla di sgarbo istituzionale, ma il mancato coinvoilgimento del Sindaco della città che ospiterà il nuovo ospedale, suona come una distanza, che D'Alberto amplifica segnalando le "criticità" e le mancate risposte di questo progetto: «A cominciare dai fondi, mancano 180 milioni e non si spiega dove e come saranno reperiti; poi c'è il discorso del "ruolo", visto che non ho sentito parlare di ospedale di secondo livello e infine il problema del cantiere, specie sui tempi dell'abbattimento del Lotto 1... tante domande senza risposte... quello della Regione, ieri, è stato solo un annuncio...»