LA CASA DEL POPOLO REPLICA ALLA DI PADOVA: "LA GENTE DORME PER STRADA, DAL COMUNE SOLO PROMESSE"



Le parole dell'assessora Di Padova, che minimizza la reale situazione bomba che la città di Teramo sta vivendo sul fronte del problema abitativo e dell'accoglienza a chi dorme in strada, ci fa capire una volta per tutte a chi è stata data una delega così delicata come quella del sociale della città di Teramo. Ancora e ancora promesse, ancora e ancora faremo e realizzeremo, ancora e ancora rimpalli di responsabilità.

La realtà è che a Teramo la gente dorme in strada e che non ci sono strutture comunali per accogliere questi dannati della terra.

E se questi poveracci vengono a bussare alla nostra porta e non a quella del comune una risposta l’assessora se la deve pur dare.

Chi vive ai margini di questa società sa che le istituzioni locali sono assenti e che la loro unica alternativa è rivolgersi ad istituti caritatevoli o solidali come il nostro.

Sono davanti agli occhi della città intera gli accampamenti sotto al Comi e le transenne che avete fatto mettere, e sono davanti ai nostri occhi ed evidentemente non ai vostri, gli invisibili che dormono in macchina o in rifugi improvvisati in periferia.Se volete ve li facciamo scoprire. Siamo a disposizione.

Le chiacchiere continuano a stare a zero, fateci vedere i fatti! Chiudiamo dicendo che dei ragazzi pakistani ce ne stiamo occupando noi, Lei assessora continui a dormire sonni tranquilli.

Teramo città aperta al mondo…quando pare a voi!