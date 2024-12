SILVI/ DODO DI SABATINO MARTINA E' IL NUOVO PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI

Nel frattempo è stato approvato a Silvi entro la fine dell'anno, il bilancio di previsione 2023/2025. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale specificando che da molti anni il bilancio non veniva approvato entro il 31 dicembre, e dunque già dal primo gennaio la gestione della spesa e delle entrate a Silvi sarà pienamente operativa. L'assessore al bilancio Alessandro Valleriani ha dichiarato:

“Negli anni passati era davvero complesso approvare un bilancio di previsione entro il 31 dicembre in quanto da un lato la situazione finanziaria dell’ente, dato il grande disavanzo da ripianare, vedeva un’opportunità nell’approvare il bilancio oltre i mesi del nuovo anno per avere maggiore contezza dei vari trasferimenti statali a disposizione vitali per far quadrare i conti, dall’altro la poca coordinazione tra noi amministratori e gli uffici. Oggi siamo riusciti ad organizzare il tutto nei giusti tempi. Questo è stato possibile anche perché gli uffici finanziari, grazie anche alla presenza del nuovo responsabile, si sono perfettamente organizzati tra loro trasformando in realtà quello che finora era un sogno. A dire il vero ci aspettavamo una maggiore possibilità di spesa da investire soprattutto nella manutenzione del territorio la cui situazione lo richiede, ma nel 2023 dovremo affrontare alcune spese extra per oltre 500.000,00 richieste dagli adeguamenti contrattuali al personale dipendente, a seguito del rinnovo dei contratti degli enti locali per il triennio 2019 – 2021."