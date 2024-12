CROGNALETO/ CONGRESSO PD, RIELETTA LA SEGRETARIA ILARIA BARNABEI

Sì é tenuto questa mattina il congresso del Pd di Crognaleto. Hanno partecipato, insieme agli iscritti della sezione, il segretario provinciale uscente-Piergiorgio Possenti- e il candidato unitario alla segreteria provinciale Robert Verrocchio.

Presente anche l’amministrazione comunale con il Sindaco Orlando Persia.

Numerosi i temi toccati, con particolare interesse alle politiche delle aree interne, alle loro problematiche ma soprattutto alle soluzioni da attuare per il loro rilancio e le prospettive di sviluppo futuro.

Al termine della discussione la sezione ha rinnovato anche gli organismi del circolo, rieleggendo all’unanimità la segretaria Ilaria Barnabei, che commenta soddisfatta di essere pronta a continuare a lavorare nell’interesse del partito e della comunità che rappresenta, come già fatto fino ad ora, in sinergia con l’amministrazione comunale e tutti i livelli della struttura partitica.