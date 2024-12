LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ROSETO DEGLI ABRUZZI CRESCE E ARRIVA ALLA QUOTA DEL 75%

Nuovi importanti obiettivi raggiunti nel campo della gestione dei rifiuti a Roseto degli Abruzzi con la raccolta differenziata che ha toccato l’invidiabile quota del 75%.E’ questo uno dei risultati più importanti tra quelli presentati dall’Amministrazione Comunale nel corso dell’incontro pubblico intitolato “Roseto è ...... Differente” che si è svolto lo giovedì scorso presso la Sala Consiliare. L’appuntamento, alla presenza del Sindaco, di diversi Amministratori Comunali, del Direttore Esecutivo del Contratto Arch.e dei rappresentanti di Diodoro Ecologia e “Junker”, è stato fondamentale per fare il punto sull’attività dell’anno che si sta concludendo e per presentare le novità previste per il 2025.Al momento dell’ingresso dell’Amministrazione Nugnes a Palazzo di Città la percentuale di raccolta differenziata si attestava al 69,9%. Sebbene questo risultato fosse in linea con le previsioni di legge, l'Amministrazione ha ritenuto che ci fosse margine di miglioramento ed ha continuato a lavorare, assieme al gestore, per far crescere questo dato. Oggi, dopo tre anni di impegno e dedizione, la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto il 75%.Un altro dato significativo riguarda la riduzione dei rifiuti indifferenziati prodotti, ovvero quelli smaltiti in discarica. Rispetto al 2023, questi rifiuti sono diminuiti di circa 600 tonnellate, passando da 3.600 a 3.000 tonnellate.Il totale dei rifiuti differenziati raccolti al 30 novembre 2024 ammonta a circa 8.000 tonnellate per le categorie principali, in aumento rispetto all'anno precedente. In particolare, sono state raccolte 1.000 tonnellate di imballaggi in materiali misti, un incremento rispetto al 2023. Anche il quantitativo di rifiuto organico è cresciuto, raggiungendo circa 3.200 tonnellate per l'anno in corso.La riapertura del Centro di Raccolta dell’Autoporto, uno degli obiettivi principali raggiunti dell'Amministrazione Nugnes, ha registrato ottimi risultati con una media di circa 600 ingressi al mese. Di questi, circa il 50% è costituito da rifiuti ingombranti che non vengono lasciati, come avveniva in alcuni casi, lungo le strade e che quindi non gravano sulle casse del Comune. A breve, il servizio del Centro sarà incrementato con un altro container per soddisfare la costante richiesta di conferimento.L’appuntamento è servito anche per presentare la nuova App Junker: uno strumento innovativo creato per facilitare la raccolta differenziata e migliorare la comunicazione tra cittadini e amministrazione. Per i cittadini l’uso di Junker è gratuito. Basta scaricare l’app sul proprio smartphone per avere sempre a portata di mano una guida chiara e attendibile per differenziare senza errori. Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, Junker riconosce gli imballaggi dal loro codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.“Siamo estremamente orgogliosi dei risultati raggiunti finora, ma il nostro impegno non si ferma qui – afferma il Sindaco Mario Nugnes – Come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente il servizio di raccolta differenziata, con l'obiettivo di abbassare le tariffe grazie alla maggiore efficienza e di fornire servizi sempre più utili ai nostri cittadini. Il raggiungimento del 75% nella raccolta differenziata per noi, quindi, rappresenta un nuovo punto di partenza che ci spinge a lavorare con ancora maggior impegno in questo settore, attraverso ulteriori strumenti che a breve saranno messi a disposizione dei rosetani. Servizi come la nuova Applicazione presentata in Sala Consiliare che, di certo, ci permetterà di proseguire questo percorso virtuoso. La collaborazione di tutti è fondamentale per rendere Roseto degli Abruzzi una città sempre più pulita e sostenibile”.