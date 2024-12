CONSIGLIO PROVINCIALE/ AZIONE UNDER 30: "D'AMELIO INCOERENTE, E' UNA TRASFORMISTA, MODELLO DA SUPERARE"

“La recente uscita di Libera D’Amelio da Azione rappresenta, per noi Under 30 di Azione Teramo, l’ennesimo esempio di un modo di fare politica che non ci appartiene e che vogliamo superare. Libera D’Amelio oggi governa con il centrosinistra in Provincia, è in opposizione in Consiglio comunale insieme al PD a Tortoreto e partecipa a livello nazionale ad eventi organizzati da Noi Moderati, partito di centrodestra. Questa politica trasformista, fatta di cambi di casacca e scelte incoerenti, è ciò che ha allontanato generazioni di giovani dall’impegno civico e dalla partecipazione democratica.” Così esordisce il comunicato stampa del gruppo Azione Under 30 di Teramo.

“Durante la sua permanenza in Azione - prosegue - D’Amelio ha avuto il supporto incondizionato del nostro gruppo, anche nei momenti più delicati, come la sua candidatura alle elezioni europee. Tuttavia, il suo atteggiamento è stato spesso lontano dal dialogo e dalla collaborazione che dovrebbero caratterizzare un progetto politico serio. Un esempio emblematico è quanto avvenuto durante quella campagna elettorale. In quell’occasione, noi del gruppo Under 30 di Azione Teramo, con le nostre forze, abbiamo organizzato un evento sul tema del nucleare che avrebbe visto la partecipazione di esperti di livello nazionale. In quell’occasione, la candidata alle elezioni europee Libera D’Amelio ha deciso, a pochi giorni dall’appuntamento, di disertare l’evento, portandolo alla cancellazione. La sua scelta è stata motivata dal timore di possibili critiche da parte degli altri candidati politici e da un’improvvisa presa di distanza dal tema nucleare. Un allontanamento immediato da parte di Libera D’Amelio che non ha trovato, in quel momento, spiegazioni.”

“Azione - conclude - è nata per costruire un’alternativa credibile al trasformismo e al bipolarismo che hanno soffocato il nostro Paese per troppo tempo. Come giovani, vogliamo una politica che guardi al futuro con coraggio, coerenza e generosità, che sia capace di ispirare fiducia e coinvolgimento, una politica del dare e non del ricevere. Chi non condivide questi principi non può far parte del nostro progetto. Per questo, salutiamo senza rimpianti l’uscita di Libera D’Amelio, convinti che Azione continuerà il suo percorso di rinnovamento e crescita, fedele ai suoi valori e ai suoi elettori.”

Azione Under 30 Teramo