ECCO TUTTE LE DECISIONI DELLA CABINA DI COORDINAMENTO SISMA: PIU' FONDI PER LA SCUOLA SAVINI, PER L'ASP DI TERAMO E DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Si è svolta oggi la Cabina di coordinamento Sisma 2016 a cui, insieme al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha preso parte anche l’assessore regionale alle infrastrutture, Umberto D’Annuntiis. Una riunione nel corso della quale sono state deliberate importanti novità per il cratere della regione Abruzzo. In particolare sono stati approvati significativi aumenti economici per la cantierizzazione di diverse opere pubbliche. La prima riguarda l’edilizia residenziale pubblica di Martinsicuro con incremento di 1..410.048.,91 euro, che verranno destinati alla ricostruzione degli alloggi del complesso di Via dei Castani, il cui intervento complessivo arriva a 2.578.053,91 euro. Al Comune di Teramo è stato destinato un incremento di 3.868.089,74 euro per l’aumento della sicurezza strutturale e l’adeguamento impiantistico e funzionale della scuola secondaria di primo grado “Francesco Savini”, il cui importo complessivo raggiunge 8.702.382,22 euro. All’ASP di Teramo l’incremento è stato di 1.107.095,27 euro per il restauro, con miglioramento sismico, dell’edificio già sede dell’istituto per orfani “Regina Margherita”, il cui importo complessivo raggiunge 9.923.095,27 euro.

Il Comune di Martinsicuro incrementa di 924.272,10 euro la somma per la demolizione e la ricostruzione della scuola materna paritaria “Sacro Cuore”, il cui costo complessivo arriva a 2.350.000 euro. Sempre nel corso della stessa seduta la Cabina ha altresì approvato la sostituzione dei soggetti attuatori per i lavori a "Palazzo De Gregoris" a Torano Nuovo, della scuola dell’infanzia in contrada Selva Piana e dell’asilo nido “Santa Maria degli Angeli” sito nel comune di Mosciano Sant’Angelo. Per tutti e tre gli interventi è stato individuato l’USR quale nuovo soggetto attuatore. Infine sono stati rimodulati gli interventi nel Comune di Colledara, finanziati con il fondo per la ricostruzione delle aree terremotate della Camera dei Deputati. A Colledara sono previste opere di riparazione della sede comunale, il completamento dell’intervento di riparazione della guardia medica intercomunale e l’ammodernamento del campo sportivo comunale.

“Esprimo grande soddisfazione per l’attenzione che il commissario Guido Castelli rivolge al nostro territorio - ha dichiarato l'assessore regionale D'Annuntiis - l’ottimo lavoro finora svolto dalla struttura commissariale, in sinergia con l’USR e in linea con le indicazioni del presidente Marsilio, ci consente di affermare che la ricostruzione procede velocemente”.

“Nelle prossime ore, con apposita delibera di giunta, prenderemo atto del raddoppio del finanziamento e approveremo il progetto esecutivo - sottolineano il Sindaco Gianguido D'Alberto e

l’Assessore Marco Di Marcantonio – e successivamente provvederemo a bandire la relativa gara d’appalto. L’obiettivo è quello di avviare il cantiere nel più breve tempo possibile, consentendone l'allineamento con l’intervento sulla San Giuseppe. Oggi, inoltre, abbiamo ricevuto la comunicazione da parte del commissario Castelli della volontà da parte della struttura

commissariale di accogliere la nostra richiesta di finanziamento della Fornaci-Cona. Proseguiamo dunque nel percorso di sistemazione di tutte le nostre scuole, con l’obiettivo di renderle sempre più sicure e rispondenti alle nuove esigenze”.