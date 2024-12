TORTORETO/ ECCO LE RACCOMANDAZIONI PER UN USO SICURO DEI PRODOTTI PIROTECNICI

Con l'approssimarsi della notte di San Silvestro, si raccomanda alla cittadinanza di limitare al massimo l'utilizzo di petardi, preferendo articoli pirotecnici meno invasivi e non pericolosi, che valorizzino i giochi di luce con effetti gradevoli e meno dirompenti.

Ovviamente, anche per questa tipologia, si raccomanda un utilizzo responsabile e nei termini previsti dalla legge, e si richiede di avere la massima attenzione rispetto alla presenza di bambini e altri soggetti deboli, che dovranno essere tenuti in condizioni di sicurezza e sempre a debita distanza da chi fa uso di prodotti pirotecnici.

Si ricorda che l'utilizzo improprio di alcuni prodotti pirotecnici può produrre, oltre a gravi danni fisici, anche disturbo e turbamento alla quiete e alla tranquillità dei cittadini a causa della elevata rumorosità dei c.d. "botti", anche con negativi riflessi sul comportamento e sulla salute degli animali.

Si invita, quindi, tutta la cittadinanza, ad evitare l'utilizzo di botti:

•⁠ ⁠nei luoghi di aggregazione o comunque in luoghi affollati

•⁠ ⁠nelle aree a rischio di propagazione degli incendi

•⁠ ⁠in prossimità di scuole e luoghi di culto

•⁠ ⁠in prossimità di monumenti, edifici o aree a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica o ambientale.

Si ricorda, infine, che il REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TORTORETO stabilisce che:

•⁠ ⁠su suolo pubblico è vietato lo scoppio di petardi (art.11)

•⁠ ⁠nell'ambito di centro abitato nessuno può, senza acquisizione ed esibizione delle autorizzazioni di legge, accendere polveri, liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò o simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma (art.21).

Il Sindaco

Domenico Piccioni